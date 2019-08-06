​В посольстве России назвали решение Эстонии не признавать паспорта РФ в ОРДЛО "гуманитарной блокадой Донбасса"

В заявлении посольства говорится, что это "не способствует улучшению ситуации на востоке Украины".

Посольство Российской Федерации в Таллине прокомментировало решение министерства иностранных дел Эстонии не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям украинского Донбасса.

Об этом сообщается на сайте посольства.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более пяти лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении российского посольства.

"Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", - отметили в посольстве РФ.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля 2019 года.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. В середине июня паспорта получила первая группа жителей ОРДЛО. Страны ЕС, в том числе Эстония, Канада и США заявили, что не будут признавать паспорта, выданные таким образом.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также предлагал ввести дополнительные санкции против России из-за незаконной выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины.