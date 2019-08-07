Президент Венесуэлы обвинил США в ведении "нетрадиционной" войны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут "нетрадиционную войну" против его страны.

Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю, опубликованному на сайте The Grayzone, передает "Интерфакс".

"Венесуэла является жертвой жестокой, преступной многомерной агрессии. Народ США должен знать, что это война. Эксперты называют это нетрадиционной войной. Это экономическая, финансовая, торговая война", - сказал Мадуро.

По его словам, правительство США делает все, чтобы Венесуэла "не могла покупать в мире лекарства, продукты питания, товары, сырье".

"Они украли у нас Citgo (Citgo Petroleum Corp., дочерняя структура венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, - ред.). В Соединенных Штатах вы видите заправочные станции Citgo - это венесуэльские, и правительство Соединенных Штатов экспроприировало их", - добавил Мадуро.

Он также отметил, что США заморозили счета Венесуэлы в банках Европы и всего мира на сумму более $20 млрд. Но, по его словам, "рано или поздно Каракас победит эту преступную политику".

Мадуро также заявил, что покушение на него в августе 2018 года было совершено по приказу советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона. "Я могу сказать вам, что сегодня у меня есть доказательства того, что покушение было заказано Джоном Болтоном, и он ждал результатов в Белом доме", - сказал Мадуро.

"У нас есть показания, у нас есть свидетели, доказательства. И все это указывает на Хулио Борхеса (один из лидеров оппозиции в Венесуэле, - ред.) в Боготе. Все это указывает на Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии, - ред.) в Колумбии. Все это указывает на Джона Болтона, который имеет преступный менталитет, менталитет убийцы", - заявил президент Венесуэлы.

Отметим, что в августе прошлого года власти Венесуэлы заявили о покушении на президента Мадуро с помощью дронов, нагруженных взрывчаткой. Мадуро не пострадал, ранения получили семеро солдат Национальной гвардии. По другой версии, взрыв произошел в соседнем доме, где взорвался баллон с газом. Инцидент произошел, когда Мадуро выступал во время парада по случаю 81-й годовщины национальной армии. При этом беспилотных летательных аппаратов во время трансляции видно не было.

Напомним, в январе Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.