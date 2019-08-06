Австрия национализировала дом, где родился Гитлер

Верховная судебная палата Австрии вынесла окончательное решение относительно дома в городе Браунау-на-Инне, где родился и жил до трех лет Адольф Гитлер. Здание перейдет в собственность государства.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что после многолетних споров с бывшей владелицей, судьба дома в австрийском городе Браунау-на-Инне решена окончательно. Верховная судебная палата подтвердила правомочность закона о национализации дома, который был принят в 2016 году, и одновременно отменила решение низшей судебной инстанции о выплате его бывшей владелице 1,5 млн евро компенсации.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размешались библиотека, школа, а с 1972-го по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями здоровья. После этого дом несколько лет стоял пустой, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В нем прямо говорилось о том, что необходимо исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма.

Бывшей владелице заплатили, в общей сложности, около 810 тыс. евро: так оценили стоимость дома эксперты. 68-летняя женщина обратилась в суд - она требовала 1,5 млн евро, учитывая "особое историческое значение" дома. Суд низшей инстанции сначала принял ее сторону, но высшая инстанция это решение отменила.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн рассказал, что дом кардинально перестроят. Как именно, пока неизвестно: сначала будет проведен архитектурный конкурс. Сносить дом вряд ли будут, так как он является памятником архитектуры XVII века.

Напомним, в апреле Федеральное бюро расследований США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге Адольфа Гитлера в Аргентину после поражения Третьего рейха во Второй мировой войне. В сентябре 2013 года в Германии в возрасте 96 лет умер последний остававшийся в живых охранник Адольфа Гитлера Рохус Миш, который засвидетельствовал смерть фюрера в берлинском бункере.