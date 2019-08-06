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Количество пострадавших в ДТП со взрывом в Каире выросло до 47 человек

На данный момент не известно, есть ли среди пострадавших граждане Украины.

Количество пострадавших в ДТП со взрывом в Каире выросло до 47 человек
Место взрыва в Каире, Египет
Фото: EPA/UPG

При взрыве в центре Каира пострадали 47 человек, количество погибших достигло 20. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, пишет агентство Reuters.

В министерстве уточнили, что один из автомобилей, попавших в ДТП, перевозил взрывчатку. При столкновении заряд сдетонировал, вследствие чего машину разорвало на части.

По данным следователей, взрорвавшийся автомобиль мог принадлежать группировке "Хазм", которая неоднократно покушалась на полицейских и чиновников, однако экстремисты пока не взяли на себя ответственность за взрыв.

Известно, что среди погибших - по меньшей мере один иностранный турист. Есть ли среди пострадавших граждане Украины, на данный момент не известно.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник в центре Египта произошел мощный взрыв. Предположительно, машина со взрывчаткой была припаркована на улице, когда другой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, столкнулся с тремя машинами, включая заминированную. При взрыве и последующем пожаре получили ранения более 40 человек, на месте взрыва погибли 19 людей.

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