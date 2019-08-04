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В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами

Ливень смыл с дороги рейсовый автобус с пассажирами.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области мужчина не смог спастись от селевого потока и утонул. Трагедия произошла на территории садового кооператива в селе Молога, где мужчина работал сварщиком.

Мужчина не успел спастись от огромного селевого потока и утонул. Его тело обнаружили утром 3 августа, сообщает Новостной портал Бессарабии.

По словам жителей Малоги, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.

По оценкам людей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра.

По рассказам очевидцев, поток был настолько сильный, что нёс около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

По данным СМИ, в машине находила семья из Санкт-Петербурга, которая ехала на отдых в Затоку. Обрушившийся на трассу мощный поток вынес их "Мерседес" на огороды. Туристам на помощь пришли местные жители, а после - спасатели.

Думская сообщает, что на автодороге Арциз-Плоцк мощный ливень смыл с проезжей части рейсовый автобус, в котором находились 17 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба ГУНП, на помощь потерпевшим пришли полицейские местного отдела, которые возвращались с другого вызова.  Правоохранители вывели пассажиров из автобуса и вызвали на место спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на юге Украины прошел активный циклон с ветром и дождями. В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор.

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