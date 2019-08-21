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Луценко назвал себя эффективным генпрокурором

Глава ГПУ заявил, что не не имеет полномочий посадить всех "чертей".

Луценко назвал себя эффективным генпрокурором
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что был эффективным на своей должности.

Об этом Луценко сказал в интервью "Цензору".

"Мой отчет в Верховной Раде будет очень простым. Я считаю себя эффективным генпрокурором. 4 миллиарда долларов США возвращены государству. Получены три тысячи приговоров коррупционерам категории "Б", - сказал он.

Луценко пожаловался, что генпрокурор сильно ограничен в своих возможностях. "В воображении нашего народа генеральный прокурор может все - потому что он генеральный. То есть, ответственный за все... Люди считают, что генпрокурор легко может посадить любого черта", - заявил он.

Луценко пояснил, что на самом деле ГПУ занимается расследованием и обеспечением стороны гособвинения в таких делах, как убийства, грабежи, разбои, угоны авто, неуплата налогов. Также в ведении Генпрокуратуры - терроризм, государственная измена, военные преступления и коррупция категории "Б" (до заместителя главы ОГА).

"Люди спрашивают - почему не отвечает министр или чиновник сегодняшней власти. И я устал говорить, что для них государство создало НАБУ. Создать - создала, а спрашивать общество за их работу еще не приучили", - сказал генпрокурор.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурации потребовал от Рады уволить трех человек, среди которых - генпрокурор Луценко. Двое других - глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак - подали в отставку, Луценко - нет.

Все трое до сих пор остаются на должностях, их будет увольнять новый созыв Верховной Рады.

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