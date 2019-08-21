Луценко назвал себя эффективным генпрокурором

Глава ГПУ заявил, что не не имеет полномочий посадить всех "чертей".

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что был эффективным на своей должности.

Об этом Луценко сказал в интервью "Цензору".

"Мой отчет в Верховной Раде будет очень простым. Я считаю себя эффективным генпрокурором. 4 миллиарда долларов США возвращены государству. Получены три тысячи приговоров коррупционерам категории "Б", - сказал он.

Луценко пожаловался, что генпрокурор сильно ограничен в своих возможностях. "В воображении нашего народа генеральный прокурор может все - потому что он генеральный. То есть, ответственный за все... Люди считают, что генпрокурор легко может посадить любого черта", - заявил он.

Луценко пояснил, что на самом деле ГПУ занимается расследованием и обеспечением стороны гособвинения в таких делах, как убийства, грабежи, разбои, угоны авто, неуплата налогов. Также в ведении Генпрокуратуры - терроризм, государственная измена, военные преступления и коррупция категории "Б" (до заместителя главы ОГА).

"Люди спрашивают - почему не отвечает министр или чиновник сегодняшней власти. И я устал говорить, что для них государство создало НАБУ. Создать - создала, а спрашивать общество за их работу еще не приучили", - сказал генпрокурор.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурации потребовал от Рады уволить трех человек, среди которых - генпрокурор Луценко. Двое других - глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак - подали в отставку, Луценко - нет.

Все трое до сих пор остаются на должностях, их будет увольнять новый созыв Верховной Рады.