"Европейская Солидарность" предложила руководителей четырех комитетов Рады

Партия "Европейская Солидарность" отмечает, что партия большинства "Слуга народа" должна неукоснительно соблюдать требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день партия «Слуга народа» не посылала к другим политическим силам предложений по коалиции в парламенте, можно сделать вывод, что она планирует создать однопартийное большинство в Раде 9-го созыва. Это первый случай в истории Украины, когда одна партия может взять на себя полную ответственность за формирование парламентского большинства, и именно поэтому для обеспечения эффективной работы парламента важно четко соблюдать его регламента и принципов профессионализма", - говорится в сообщении.

Так, "Евросолидарность" предлагает, чтобы ее представители возглавили четыре комитета: по вопросам национальной безопасности и обороны - Михаил Забродский; по вопросам европейской интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе; по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады - Олег Синютка; по делам ветеранов и лиц с инвалидностью - Яна Зинкевич.

Напомним, первое заседание подготовительной группы состоялось 9 августа. На нем было принято решение, что Рада нового созыва начнет работу 29 августа. Кроме того, "Слуга народа" озвучила предложение сократить количество комитетов до 22-х.

Глава партии "Слуга народа" и вероятный спикер нового парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что политсила готова обсуждать предложения оппозиции по комитетам Рады.