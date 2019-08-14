Для ​визового режима с Россией нужен дополнительный ресурс, - госсекретарь МИДа

Для этого нужно увеличивать штат украинского персонала в консульских учреждениях в РФ.

Если Украина примет решение о введении визового режима с Российской Федерацией, украинским дипломатам потребуются дополнительные ресурсы для его реализации.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если такая задача будет поставлена - мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", - сказал он.

При этом он отметил, что общее количество персонала пяти дипучреждений Украины на территории РФ не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал, дежурных комендантов и т.д.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся - нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", - отметил Заяц.

Напомним, решение ввести визовый режим с РФ было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще в марте 2014 года, в самом начале российской агрессии. Тогда на этот шаг власти не решились. Премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что в сохранении безвизового режима заинтересованы многие украинцы, в первую очередь на востоке и юге Украины, которые ездят в Россию на заработки и имеют родственные отношения по ту сторону границы. В декабре 2015 года введение визового режима с РФ поддержал действующий секретарь СНБО Александр Турчинов. Однако, по его словам, правительство медлило с его введением, опасаясь ответных мер со стороны России. В результате было принято решение усилить пропускной режим на границе.

В феврале 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий вместе с другими депутатами предложил ввести визовый режим с РФ.

В прошлом году глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения биометрического визового режима с РФ.