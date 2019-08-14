​​Разумков пообещал приложить все усилия, чтобы в Раде говорили исключительно на украинском

"Все выступления в официальном формате в стенах парламента должны быть на государственном языке".

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заверяет, что приложит все усилия для того, чтобы парламентарии соблюдали регламент и говорили исключительно на украинском языке, вплоть до отключения микрофонов.

Об этом он заявил, комментируя перепалку на почве использования русского языка на заседании подготовительной депутатской группы, передает "Интерфакс-Украина".

Разумков подчеркнул, что все выступления в официальном формате в стенах парламента должны быть на государственном языке - это соответствует регламенту. "Это корректно и правильно по отношению к Верховной Раде и к своим коллегам", - сказал он.

"Я попробую сделать так, чтобы не позволить это (говорить на русском, - ред.)...", - сказал он, дав понять, что будет готов и отключать микрофоны.

Ранее на заседании подготовительной депутатской группы сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович отказался переходить на украинский язык во время выступления. Он заявил, что в законах не сказано о необходимости народным депутатам говорить на государственном языке. На это отреагировала первый вице-спикер Рады 8-го созыва Ирина Геращенко, призвав в официальном формате использовать только государственный язык, соблюдая регламент. В этой перепалке Разумков поддержал Геращенко.

Напомним, новый закон об обеспечении функционирования государственного языка Рада приняла в апреле этого года, проголосовав за него с 17-й попытки. 16 июля он вступил в силу.