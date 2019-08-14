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Суд снял электронный браслет с экс-нардепа Крючкова

Бывший депутат остается под личными обязательствами.

Суд снял электронный браслет с экс-нардепа Крючкова
Фото: Макс Левин

Суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, подозреваемого в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго". Решение принял судья Соломенского райсуда Киева Сергей Коробенко еще 25 июля, но известно об этом стало только сегодня, пишет "Слово и дело".

Прокурор САП просил суд продлить действие обязательств Крючкова еще на два месяца. Судья Коробенко его удовлетворил частично: Крючков должен являться к следователю по первому вызову, избегать общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и не отлучаться с места жительства без разрешения.

Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко. 15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

В августе стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро намерено провести очную ставку между Крючковым и бывшим президентом Петром Порошенко, а также другими фигурантами дела.

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