Польский ресторан разместил ксенофобское объявление по отношению к украинцам

Один из ресторанов в польском городе Гдыня разместил в интернете объявление о поиске поваров. Отмечалось, однако, что заведению требуются "ноль украинцев или других подобных".

Об этом сообщает Польское радио.

Польський Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения заявил, что подаст заявление в прокуратуру о вероятности совершения преступления публичного призыва к ненависти на национальной почве. Будет поставлена в известность и Инспекция труда.

Представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - написал адвокат.

Он добавил, что объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".