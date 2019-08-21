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В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для еще троих политзаключенных

Это может свидетельствовать о том, что их тоже могут выдать Украине.

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для еще троих политзаключенных
Фото: Виктория Ивлеева\ФБ

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для троих украинских политзаключенных: Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и узника, чей брат попросил не разглашать его фамилию. Об этом сообщила журналистка "Новой газеты" Виктория Ивлева на фейсбуке.

"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и еще одного политзека сегодня были сделаны передачи в СИЗО "Лефортово"... До сидельцев "Лефортово" передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", — написала она.

При этом журналистка подчеркнула, что не утверждает, что узников держат в этом СИЗО, но предполагает подобное развитие событий.

"Утверждаю я лишь то, что и на имя Романа, и имя Алексея Ивановича, и на имя еще одного человека были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", — подчеркнула журналистка.

Напомним, сегодня, 21 августа РосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, которые доставленные в московский следственный изолятор "Лефортово". Их скоро могут выдать на родину для отбывания наказания.

Официального подтверждения этой информации еще не было. Но данным правозащитного центра "Мемориала", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

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