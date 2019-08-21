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Школьникам с особыми образовательными потребностями могут продлить обучение на 2 года

Речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы.

Школьникам с особыми образовательными потребностями могут продлить обучение на 2 года
Фото: Макс Требухов

Школьникам с особыми образовательными потребностями может быть продлена продолжительность обучения на 2 года. Это предусмотрено изменениями в постановление Кабинета министров, которое было принято сегодня, 21 августа. Об этом указано на сайте Кабмина.

Речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы. На каждом из этих уровней обучение может быть продлено на 1 год.

«Одна из главных целей реформы образования - чтобы каждый ученик мог достичь максимального успеха при обучении в удобном для ученика темпе. Поэтому, если ребенок с особыми образовательными потребностями по определенным причинам не может усвоить вовремя образовательную программу, то теперь для него есть возможность продлить обучение на 2 года», - прокомментировала решение Министр образования Лилия Гриневич.

Вопрос увеличения продолжительности обучения ученику, будет решать команда психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, согласовав это с родителями или законными представителями ребенка.

Напомним, с февраля 2018 года правительство установило доплату 20% учителям и помощникам воспитателей за часы работы в инклюзивных классах (группах) в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования.

Кроме того, Кабмин установил 20% доплату учителям подготовительных классов за классное руководство и 15% за проверку тетрадей и письменных работ.

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