Facebook обновляет новостной раздел и ищет опытных журналистов

Ранее новости отбирал алгоритм, но теперь соцсеть хочет возложить эту задачу на живых людей.

Компания Facebook создает новый новостной раздел, который будет называться News Tab. В связи с этим соцсеть ищет опытных журналистов для отбора новостей для этого раздела. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что Facebook долгое время полагался на алгоритмы, который отбирал новости для своих пользователей, однако теперь соцсеть «хочет полагаться на что-то другое для решения этой же задачи: на людей».

Журналисты помогут курировать новый раздел в мобильном приложении компании News Tab. Facebook планирует нанять опытных журналистов из различных изданий, которые будут отбирать и проверять новости на достоверность.

Информация о вакансиях опубликована на доске объявлений о занятости в Facebook.

«Наша цель в том, чтобы News Tab предоставляла персонализированные, чрезвычайно актуальные для пользователей новости... Мы наняли небольшую команду журналистов, чтобы убедиться, что пользователи получат лучшие истории», - отметила руководительница Facebook по вопросам партнерства в сфере новостей Кэмпбелл Браун.

Напомним, корпорацию Facebook периодически критикуют за ненадлежащий контроль новостей. Например, в марте 2019 года администрация Facebook удалила до двух тысяч аккаунтов, связанных с Россией, за распространение дезинформации, в частности, о событиях в Украине.