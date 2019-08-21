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КГГА остановила ремонт кирпичного забора Байкового кладбища

"Состояние стены критическое, но работы должны состояться после разъяснения".

КГГА остановила ремонт кирпичного забора Байкового кладбища

Департамент охраны культурного наследия Киевгорадминистрации временно запретил разбирать кирпичный забор Байкового кладбища.

Об этом говорится в предписании департамента ритуальной службы Специлизированного комбината предприятий коммунального-бытового оборудования.

Предприятие обязали в течение 10 дней предоставить научно-проектную документацию, которая касается необходимости замены ограды.

Кроме того, департамент направил письмо в Минкультуры с просьбой сообщить, согласовали ли с ним работы.

В то же время советник мэра Киева Владимир Бондаренко признал, что с забором нужно что-то делать.

"Состояние стены действительно критическое. Раньше она была декоративная, а сегодня по факту превратилась в подпорную, хотя и не имеет соответствующих технических характеристик. Однако любые работы со стеной, даже при условии, что она и не является памятником, должны состояться после разъяснения обществу и с соблюдением норм закона", - сказал он.

Напомним, в начале августа стало известно, что кирпичную ограду Байкового кладбища разберут во время капремонта, а новый забор облицуют клинкерным фасадным кирпичом и керамической плиткой Cerrad Burgund, которая имитирует кирпичную кладку.

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