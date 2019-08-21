КГГА остановила ремонт кирпичного забора Байкового кладбища

Департамент охраны культурного наследия Киевгорадминистрации временно запретил разбирать кирпичный забор Байкового кладбища.

Об этом говорится в предписании департамента ритуальной службы Специлизированного комбината предприятий коммунального-бытового оборудования.

Предприятие обязали в течение 10 дней предоставить научно-проектную документацию, которая касается необходимости замены ограды.

Кроме того, департамент направил письмо в Минкультуры с просьбой сообщить, согласовали ли с ним работы.

В то же время советник мэра Киева Владимир Бондаренко признал, что с забором нужно что-то делать.

"Состояние стены действительно критическое. Раньше она была декоративная, а сегодня по факту превратилась в подпорную, хотя и не имеет соответствующих технических характеристик. Однако любые работы со стеной, даже при условии, что она и не является памятником, должны состояться после разъяснения обществу и с соблюдением норм закона", - сказал он.

Напомним, в начале августа стало известно, что кирпичную ограду Байкового кладбища разберут во время капремонта, а новый забор облицуют клинкерным фасадным кирпичом и керамической плиткой Cerrad Burgund, которая имитирует кирпичную кладку.