На плацу Отдельного Президентского полка 20 августа состоялась первая тренировка военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые примут участие в Шествии Достоинства 24 августа на Майдане Незалежности.
Об этом сообщает Армія Inform.
"В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Военно-Воздушных Сил, ветераны АТО/ООС", - сказал замначальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный.
При этом сценарий действа "не определен заранее, а корректируется на ходу", - уточнили в информагентстве.
В шествии примут участие только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды или государственные награды.
Отдельной "коробкой" пройдут ветераны, которые отмечены боевыми наградами за участие в АТО/ООС.
Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие. Они будут идти в "коробке" Сухопутных войск.
Масштабная репетиция при участии всех участников шествия состоится 21 августа на взлетной полосе завода Антонова.
Репетицию официального шествия военных ко Дню Независимости курирует Алан Бадоев, - военные
18 августа в Киеве прошла репетиция Марша защитников ко Дню независимости. В оргкомитете отметили, что маршрут и сценарий уже согласованы с властями и полицией.
Напомним, что в этом году от военного парада решили отказаться. 10 августа Офис президента Владимира Зеленского объявил план мероприятий на День независимости, в частности, запланировано праздничное шествие и марш при участии ветеранов.
Марш защитников Украины пройдет отдельно от государственных мероприятий.