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Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей

Обошлось без пострадавших.

Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей
Северный мост в Киеве
Фото: Википедия

В Киеве шестеро детей забрались на Северный мост на высоту 100 метров, их сняли спасатели.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"20 августа в 17:42 в в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находятся шестеро детей. На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказали помощь по спуску детей с моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для открытия заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

"К счастью, все остались живы и невредимы", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, Киевсовет переименовал Московский мост в Северный в прошлом году. Открытый в 1976 году мост имел проектное название "Северный".

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