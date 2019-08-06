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За сутки сотрудники ГосЧС трижды выезжали спасать детей, оставленных без присмотра

Госслужба призывает родителей озаботиться безопасностью детей на летних каникулах.

За прошедшие сутки отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трижды выезжали на вызовы, связанные с происшествиями с детьми. В результате ЧП двое детей госпитализированы, еще двое - благополучно возвращены родителям, сообщает пресс-служба ведомства.

В с. Панкратово (Николаевская область) двое подростков, учащиеся 9 и 11 классов, забрались на анкерную металлическую электроопору высокого напряжения, высотой 25-30 метров, чтобы сделать фото. Однако вместо этого старший парень получил удар током и упал с верхней платформы на среднюю, зацепившись ногой за металлический каркас.

Фото: ГосЧС

Подростков заметили взрослые, которые и вызвали полицию и спасателей. Парня сняли с опоры и передали медикам, второй подросток спустился с опоры самостоятельно.

В Киевской области в этот же день 11-летний мальчик застрял ногой металлической решетке канализации, чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетку. Мальчик не пострадал.

Фото: ГосЧС

Еще в одном случае подросток провалился под пол в помещении старой мельницы. Его достали из ямы случайные свидетели, спасатели ГосЧС оказали ребенку домедицинскую помощь и передали медикам.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает родителей следить за поведением и местом отдыха детей во время летних каникул; не оставлять малолетних детей без присмотра; проводить беседы о том, чтобы дети не посещали заброшенные здания, не ходили без взрослых на пруды и реки.

Напомним, по данным ГосЧС, с начала лета в Украине при отдыхе на водоемах утонули более 270 человек, в том числе 25 детей.

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