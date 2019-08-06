За прошедшие сутки отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям трижды выезжали на вызовы, связанные с происшествиями с детьми. В результате ЧП двое детей госпитализированы, еще двое - благополучно возвращены родителям, сообщает пресс-служба ведомства.

В с. Панкратово (Николаевская область) двое подростков, учащиеся 9 и 11 классов, забрались на анкерную металлическую электроопору высокого напряжения, высотой 25-30 метров, чтобы сделать фото. Однако вместо этого старший парень получил удар током и упал с верхней платформы на среднюю, зацепившись ногой за металлический каркас.

Фото: ГосЧС

Подростков заметили взрослые, которые и вызвали полицию и спасателей. Парня сняли с опоры и передали медикам, второй подросток спустился с опоры самостоятельно.

В Киевской области в этот же день 11-летний мальчик застрял ногой металлической решетке канализации, чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетку. Мальчик не пострадал.

Фото: ГосЧС

Еще в одном случае подросток провалился под пол в помещении старой мельницы. Его достали из ямы случайные свидетели, спасатели ГосЧС оказали ребенку домедицинскую помощь и передали медикам.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает родителей следить за поведением и местом отдыха детей во время летних каникул; не оставлять малолетних детей без присмотра; проводить беседы о том, чтобы дети не посещали заброшенные здания, не ходили без взрослых на пруды и реки.

Напомним, по данным ГосЧС, с начала лета в Украине при отдыхе на водоемах утонули более 270 человек, в том числе 25 детей.