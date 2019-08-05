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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве автомобиль "скорой" врезался в машину такси Uber

На удивление, обошлось без пострадавших.

Фото: Информатор

5 августа в Киеве на проспекте Шухевича произошло ДТП с участием автомобиля такси Uber и "скорой помощи". Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария произошла около 16:30. По предварительной информации, Uber пытался перестроиться в ряд, где двигалась машина скорой помощи. Транспортные средства не поделили дорогу, в результате чего произошло столкновение.

Оба автомобиля получили значительные повреждения, но люди не пострадали. У такси сбоку большая вмятина, а также вылетело и разбилось вдребезги заднее стекло. У машины скорой помощи отлетела передняя правая фара, а также бампер.

На месте происшествия работает наряд патрульной полиции. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

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