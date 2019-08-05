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​В Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

"Одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море, вторая бросилась ее спасать".

​В Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Фото: vk.com/kickboxingkr

Две российские спортсменки, которые занимались кикбоксингом, погибли в оккупированном Россией Крыму при купании в шторм. Несчастный случай произошел в воскресенье, 4 августа, на территории яхт-клуба в Севастополе.

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна – действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка", – цитирует "Интерфакс" Владимира Беспалого, заместителя начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты оккупационного правительства Севастополя.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", – рассказал Беспалый на совещании оккупационного правительства.

Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба. Замначальника управления пояснил, что для купания это место не предназначено, спасателей у клуба нет, о происшествии сообщила охрана.

Имена погибших - Фатима Джакубова и Элина Гисмеева.

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