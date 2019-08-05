В курортной Кирилловке скончался один из пострадавших в субботней драке

Ранения получили три человека, один умер в больнице.

В Кирилловке во время конфликта, который возник между отдыхающими, три человека получили ранения и были доставлены в больницу. Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщило местное управление полиции, пишет "Укринформ".

"Один из пострадавших скончался в больнице. Расследование продолжается. Открыто уголовное производство", - сообщили в отделе коммуникаций.

Конфликт произошел в субботу, 3 августа. Сначала правоохранители сообщили о трех пострадавших, а через некоторое время добавили, что во время проведения первоочередных следственных действий были задержаны трое жителей Днепра в 1991 году, в 1994 и 1982 годов рождения.

Задержанным готовится сообщение о подозрении, будет избрана мера пресечения. По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям о хулиганстве и умышленном убийстве.