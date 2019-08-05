Штаб операции Объединенных сил показал, как выглядит разрушенный в ходе боевых действий поселок Широкино, расположенный в 15 км от Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

"В 15 км к востоку от Мариуполя находится наиболее разрушенный населенный пункт российско-украинской войны - село Широкино. Это легендарное село не сравнится ни с каким другим на Донбассе. Когда-то это был курорт, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей.Теперь сюрреалистический пейзаж больше напоминает яркую локацию апокалипсиса из фильмов-катастроф или даже чем-то похоже на мертвый город Припять в Чернобыльской зоне. Но, в отличие от Чернобыля, люди из Широкино бежали не от техногенной катастрофы, а в результате обстрелов российских оккупантов, спасая свою жизнь. Российские войска и их наемники обстреливали село с особой ненавистью и яростью. Вследствие «братской любви» и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в деревне", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что практически все дома в поселке разрушены или повреждены.

"Виды просто удручающие: все без исключения дома в руинах и непригодны для жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельсовет, школа, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры. Все полностью поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят сгоревшие дотла автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов. О местной церкви вообще отдельный разговор. Оккупанты цинично обстреляли ее, последствия разрушений четко показывают с какой стороны вели огонь. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество", - сообщили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

О том, что когда-то поселок был туристическим, напоминают разгромленные базы отдыха на берегу. Однако, само побережье заминировано на случай атаки с моря.

В штабе напомнили, что Широкино было освобождено от российских оккупантов в 2016 году и сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины.

"Село полностью заминировано российскими оккупантами, иногда до сих пор во дворах лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности", - рассказал морской пехотинец Даниил, который защищает подступы к окраинам оккупированной деревни Саханка.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Многострадальное Широкино - поселок-призрак, последние местные жители покинули его еще в начале 2016-го. С тех пор оно полностью мертвое. Сейчас по нему блуждают только украинские военные. Возможно со временем, после нашей непременной победы над русскими оккупантами, сюда вернутся люди и оно оживет в буквальном смысле этого слова. Конечно, очень хочется, чтобы дети здесь снова ходили в школу и росли на своей родной земле", - добавил морпех.

Напомним, 17 октября 2014 года в Широкино зашла российская бронетехника. По улицам слонялись люди с оружием и в камуфляже. Уже к февралю 2015 года поселок был фактически под контролем боевиков "ДНР", но официально считался "нейтральной территорией".

С середины февраля 2015 года началась активная фаза противостояния, и военные под обстрелами вели эвакуацию населения в Мариуполь. 10 февраля 2015 года полк "Азов" пошел в наступление.Так началась Широкинская операция, главным плацдармом сражения стали жилые кварталы когда-то элитного поселка. Подробнее читайте в материале LB.ua "Широкино. До и после".