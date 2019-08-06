Блэкаут-шторы: ассортимент портьерных тканей blackout в Украине

Переизбыток дневного света в помещении бывает не меньшей проблемой, чем даже полное его отсутствие. Палящее летнее солнце не только мешает дневному отдыху и работе за монитором, но и нагревает воздух в помещении, превращая его в почти что в печь. Специально для таких случаев был создан светонепроницаемый материал - ткань блэкаут, купить которую сегодня можно как в салонах штор в Киеве, так и в удобном для Вас интернет-магазине.

Внешний вид и свойства ткани blackout

Среди основных причин использовать ткань блэкаут - недорого, красиво и с учетом всех требований к функциональности оконного декора. В Украине ассортимент светонепроницаемого текстиля позволяет подобрать удачную модель по:

Цвету. Купить ткань блэкаут можно практически в любом цвете и оттенке, при этом светлые полотна защищают от солнца не хуже темных портьер. Текстуре. Поверхность материала может быть гладкой или иметь ярко выраженный рисунок переплетения нитей. Декору. Несмотря на то, что основным назначением этого вида текстиля является надежная защита от солнца, ткань для штор блэкаут изготавливается не только однотонной, но и с различными видами рисунка.

Шторы из ткани блэкаут практически не пропускают свет и позволяют чувствовать себя комфортно в любое время суток, а также немного сэкономить на электричестве - не нужно включать кондиционер. К положительным свойствам портьерного текстиля blackout можно также отнести высокую воздухопроницаемость и практичность, материал хорошо поддается драпировке и не склонен к потере цвета.

Ткань блэкаут: купить с доставкой по Украине

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