Блэкаут-шторы: ассортимент портьерных тканей blackout в Украине

Переизбыток дневного света в помещении бывает не меньшей проблемой, чем даже полное его отсутствие. Палящее летнее солнце не только мешает дневному отдыху и работе за монитором, но и нагревает воздух в помещении, превращая его в почти что в печь. Специально для таких случаев был создан светонепроницаемый материал - ткань блэкаут, купить которую сегодня можно как в салонах штор в Киеве, так и в удобном для Вас интернет-магазине.
Внешний вид и свойства ткани blackout
Среди основных причин использовать ткань блэкаут - недорого, красиво и с учетом всех требований к функциональности оконного декора. В Украине ассортимент светонепроницаемого текстиля позволяет подобрать удачную модель по:
- Цвету. Купить ткань блэкаут можно практически в любом цвете и оттенке, при этом светлые полотна защищают от солнца не хуже темных портьер.
- Текстуре. Поверхность материала может быть гладкой или иметь ярко выраженный рисунок переплетения нитей.
- Декору. Несмотря на то, что основным назначением этого вида текстиля является надежная защита от солнца, ткань для штор блэкаут изготавливается не только однотонной, но и с различными видами рисунка.
Шторы из ткани блэкаут практически не пропускают свет и позволяют чувствовать себя комфортно в любое время суток, а также немного сэкономить на электричестве - не нужно включать кондиционер. К положительным свойствам портьерного текстиля blackout можно также отнести высокую воздухопроницаемость и практичность, материал хорошо поддается драпировке и не склонен к потере цвета.
Ткань блэкаут: купить с доставкой по Украине
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