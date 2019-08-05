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Двое людей пострадали при падении грузового лифта в Кировоградской области

Пострадавших направили в районную больницу.

В Кировоградской области при обрыве грузового лифта пострадали двое людей. Об этом сообщило региональное управление ГосЧС.

Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Инцидент произошел утром в воскресенье, 4 августа, в пгт Гайворон. Лифт сорвался с первого этажа в подвальное помещение магазина. Спасателей ГосЧС вызвали, чтобы поднять пострадавших из кабины и транспортировать в машину "скорой помощи".

О состоянии пострадавших не сообщается, судя по фото, один из пассажиров получил перелом ноги.

Причины обрыва лифта выясняют специалисты.

Напомним, в январе этого года в Сумах при сбое в работе лифта погиб младенец. О подозрении сообщили заместителю мэра Сум Александру Журбе и директора департамента инфраструктуры горсовета.

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