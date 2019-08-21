Россия передала Украине политзаключенного - члена "Правого сектора" Терновского

Россия передала Украины и политзаключенного Романа Терновского, обвиняемого в экстремизме в составе организации "Правый сектор".

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Терновський сегодня утром пересек границу через пограничный переход "Бачивск" (Сумская область) и направляется в Киев. Сейчас он находится в Глухове.

Напомним, в Россиии гражданин Украины Роман Терновский был приговорен за "участие в деятельности экстремистской организации" к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Первомайский райсуд Ростова-на-Дону признал его виновным в связи с тем, что, живя в Харькове, он участвовал в деятельности местного отделения "Правого сектора".

Дело рассматривалось в особом порядке. По мнению российского суда,Терновский "нанес ущерб России и в целом действовал против ее интересов".

Следственный комитет РФ заявил о задержании Терновского в 2017 году. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого "были обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации. Терновский был заключен под стражу. В партии заявили, что Терновский никогда членом ПС не был, хотя симпатизировал политсиле. В июне 2018 года его начали судить.