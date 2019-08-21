Гимн Украины ​на Шествии достоинства исполнит певица Тина Кароль

"Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", - написала певица в своем Instagram.

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Шествия Достоинства, инициированного Офисом президента по случаю Дня Независимости 24 августа.

Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в фейсбуке.

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", - прокомментировал Орлов фрагмент видео, на котором Кароль, а капелла поет гимн.

Певица тоже поделилась новостью в своем Instagram. "Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", - написала она.

Напомним, ранее на плацу Отдельного Президентского полка 20 августа состоялась первая репетиция военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые примут участие в Шествии Достоинства 24 августа на Майдане Незалежности.