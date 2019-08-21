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В Харьковской области изъяли почти 10 тысяч литров контрафактного алкоголя и 32 тысячи пачек сигарет

Фигуранты дела "специализировались" на водке и коньяке.

В Харьковской области правоохранители разоблачили группировку, которая реализовала схему сбыта и транспортировки незаконно изготовленных алкогольных напитков, их изъято почти 10 тысяч литров. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Незаконная деятельность осуществлялась на территории Краснокутского и Богодуховского района Харьковской области, в дальнейшем контрафактная продукция должна была попасть на потребительский рынок Харькова и области.

Фото: npu.gov.ua

Во вторник, 20 августа, в ходе проведенных обысков правоохранители изъяли почти 10 тысяч литров контрафактной продукции. Фигуранты дела «специализировались» на водке и коньяке.

Фото: npu.gov.ua

Продукция фасовалась в бутылки объемом 5 литров и в пакеты «bag-in-box» объемом 10 литров. Кроме того, правоохранители изъяли 32 тыс. пачек контрафактных сигарет без марок акцизного налога Украины.

Фото: npu.gov.ua

По этому факту начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения фигурантам дела.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в мае 2019 года в Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта и 4300 литров "водки" и "коньяка", а также линию для производства бумажной тары для этого алкоголя.

Водка в вышеуказанной таре продавалась через торговые точки на рынках Хмельницкой области и за ее пределами в небольших кафе. По предварительным подсчетам ежемесячный доход организатора этой деятельности достигал 36 млн. гривен.

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