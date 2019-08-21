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​Глава МИД РФ призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена заключенных

Лавров прокомментировал сообщения о том, что к концу августа Украина и Россия проведут обмен заключенными.

​Глава МИД РФ призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена заключенных
Фото: EPA/UPG

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а терпеливо работать на результат.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Москве, передает Интерфакс-Украина.

"Здесь нужна не погоня за сенсациями, чтобы первым успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, может произойти до конца августа.

"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты", - сказал глава российского МИД.

Глава МИД РФ напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону, и в ходе этих бесед обсуждали в том числе и ситуацию с удерживаемыми лицами.

Напомним, сегодня, 21 августа РосСМИ сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, которые доставленные в московский следственный изолятор "Лефортово". Их скоро могут выдать на родину для отбывания наказания.

Официального подтверждения этой информации еще не было.

Вместе с тем в московском СИЗО подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных: Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Романа Сущенко. До недавнего времени они находились в разных колониях в России.

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