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США отказались от разработки системы ПРО, на которую уже потратили $1,2 млрд

Разработчикам не удалось устранить проблемы, связанные с ее реализацией.

США отказались от разработки системы ПРО, на которую уже потратили $1,2 млрд

Министерство обороны США объявило о свертывании разработки новой системы противоракетной обороны, которая уже обошлась бюджету в 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщил замминистра обороны США по исследованиям и научным разработкам Майкл Гриффин, передает Deutsche Welle.

В Пентагоне решили, что проблемы, связанные с конструкцией аппарата-перехватчика, либо непреодолимы, либо чреваты слишком высокими расходами для их устранения.

"Программы разработки иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должное усердие в разработках, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не будем следовать по этому пути", - сказал Гриффин.

Он также отметил, что Пентагон ожидает от промышленности предложений по разработке системы вооружений нового поколения под названием Redesigned Kill Vehicle ("Модернизированный аппарат-перехватчик"), которая защитит США от северокорейских межконтинентальных ракет, а также от гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией и Китаем.

В настоящее время Пентагон располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными, в основном, на Аляске. Каждая из них запускается из подземной шахты, выходит за пределы земной атмосферы и выпускает там заряд, уничтожающий цель силой столкновения. Эти ракеты прошли испытания, но никогда не применялись в боевых условиях.

Напомним, в начале года президент США Дональд Трамп представил первую с 2010 года стратегическую программу в сфере противоракетной обороны - "Обзор ракетной обороны", в рамках которой, среди прочего, планируется размещение систем ПРО в космосе.

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