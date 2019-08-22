Крокодил Фиделя Кастро покусал пенсионера в стокгольмском океанариуме

Это первый подобный случай за 40 лет.

Крокодил, который когда-то принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро, покусал 70-летнего мужчину.

Это произошло во время вечеринки в океанариуме Стокгольма, передает ВВС.

По данным полиции, рука мужчины была "на внутренней стороне защитного стекла", где ее достал крокодил.

"Ничего подобного никогда раньше не случалось с этими крокодилами, у нас они более 40 лет", - сказал руководитель океанариума Йонас Вальстром.

Двух крокодилов, Кастро и Хиллари, Фидель Кастро подарил российскому космонавту Владимиру Шаталову в 1978 году. По данным испанской газеты La Vanguardia, Шаталов подарил их Московскому зоопарку, когда те стали слишком большими и опасными. Затем их передали в океанариум Стокгольма в 1981 году, поскольку там лучшие условия для этих животных.

В 2015 году Йонас Вальстром лично отвез 10 детенышей крокодилов на Кубу в рамках усилий островного государства для увеличения количества редких видов.