Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Зеленский внес на согласование в Кабмин еще троих губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин еще троих губернаторов
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
ГлавнаяМир

Крокодил Фиделя Кастро покусал пенсионера в стокгольмском океанариуме

Это первый подобный случай за 40 лет.

Крокодил Фиделя Кастро покусал пенсионера в стокгольмском океанариуме
Фото: EPA/UPG

Крокодил, который когда-то принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро, покусал 70-летнего мужчину.

Это произошло во время вечеринки в океанариуме Стокгольма, передает ВВС.

По данным полиции, рука мужчины была "на внутренней стороне защитного стекла", где ее достал крокодил.

"Ничего подобного никогда раньше не случалось с этими крокодилами, у нас они более 40 лет", - сказал руководитель океанариума Йонас Вальстром.

Двух крокодилов, Кастро и Хиллари, Фидель Кастро подарил российскому космонавту Владимиру Шаталову в 1978 году. По данным испанской газеты La Vanguardia, Шаталов подарил их Московскому зоопарку, когда те стали слишком большими и опасными. Затем их передали в океанариум Стокгольма в 1981 году, поскольку там лучшие условия для этих животных.

В 2015 году Йонас Вальстром лично отвез 10 детенышей крокодилов на Кубу в рамках усилий островного государства для увеличения количества редких видов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также