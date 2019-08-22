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Исследователи показали первые за 14 лет фото затонувшего "Титаника"

Впервые в истории затонувший лайнер был снят на видео в качестве 4К, кадры будут использованы в документальном фильме.

Исследователи показали первые за 14 лет фото затонувшего "Титаника"
Фото: Скриншот видео

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как спустя 107 лет выглядит затонувший в 1912 году в Атлантическом океане пароход "Титаник".

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что впервые в истории "Титаник" снят на видео в качестве 4К, а снятые кадры будут использованы в документальном фильме.

Впервые за 14 лет исследователи посетили затонувший лайнер. Специалисты осмотрели корпус парохода и пришли к выводу, что некоторые части судна оказались в "удивительно хорошем состоянии", другие были окончательно утрачены.

Впервые пароход обнаружили исследователи Роберта Балларда в 1985 году. Сейчас глубоководники сняли видео за пять погружений.

Напомним, 15 апреля 1912 пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находились 2208 пассажиров, более 1500 из них погибли.

В 2011 году британская газета опубликовала уникальные фото с места гибели "Титаника". В 2017  году письмо с "Титаника" продали  за рекордные £126 тыс.

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