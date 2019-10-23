В Ужгороде зафиксировали еще 12 случаев дифтерии

В Ужгородском национальном университете обнаружили еще 12 носителей токсигенного штамма возбудителя дифтерии среди студентов, которые общались с больным, госпитализированным 17 октября.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Как и первый заболевший, все они из Индии. Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на сотрудницу Закарпатского областного лабораторного центра Любовь Данич.

"Носительство может быть долго- и краткосрочным: около двух недель - месяца, а в некоторых случаях - даже полгода. Это не значит, что они обязательно заболеют, но они опасны для окружающих. У носителя возбудителя может быть крепкий иммунитет и он не заболеет, но он выделяет возбудитель во внешнюю среду, и люди со слабым иммунитетом, не имеющие прививки, могут заразиться и заболеть. Сейчас ждем их госпитализацию, и только после осмотра врачей можно будет сказать: больные они или являются носителями данной инфекции", - сказала она.

Общее количество случаев дифтерии в Ужгороде достигло 15 человек, трое из них уже в больнице. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.

В четверг, 24 октября, в Ужгороде состоится заседание городской противоэпидемической комиссии, где будут решать, как решать возникшую проблему. Планируется заслушать информацию о текущей эпидситуации по дифтерии, утвердить противоэпидемические мероприятия и план профилактических мероприятий.

Главное средство в борьбе с дифтерией - вакцинация.

Бесплатная, закупленная за государственные деньги вакцина от дифтерии есть во всех медучреждениях Украины, которые работают на первичном уровне. Взрослым вводится комплексная вакцина от дифтерии и столбняка - АДС-М. Иммунитет от дифтерии и столбняка держится 10 лет, каждые десять лет вакцинацию нужно повторять. Детям вводится комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС согласно календарю вакцинации. Она также доступна во всех учреждениях страны - как в государственных, так и в частных - в частных можно найти также пяти и шестивалентные вакцины, в составе которых есть противодифтерийный компонент.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2-5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая "лающий" кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.