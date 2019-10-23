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Центральная геофизическая лаборатория посчитала, во сколько раз превышена концентрация вредных веществ в воздухе Киева

В киевском воздухе превышена концентрация пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида. 

По данным стационарных постов наблюдений обсерватории с 15 по 21 октября в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию. Об этом LB.ua сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

Взвешенные вещества (пыль) в 1,1-1,4 раза превышала на проспекте Победы (возле метро “Святошин”), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасская и Семена Скляренко. 

Диоксид серы (сернистый газ, химическая формула SO2) в 2,1-2,7 раз превышал на проспекте Победы и Оболонском, Демиевской площади; в 1,4-1,9 раз на всех остальных постах города. Отметим, что это бесцветный газ с специфическим запахом “загорающейся” спички, который переходит в состояние сернистой кислоты. Провоцировать появление могут выхлопные газы с автомобилей, а также сжигание угля и мазута на теплоэлектростанциях. Выкиды диоксида серы могут усиливать нарушение функций дыхания (воспаление носоглотки, кашель, хрипота в горле, бронхит), особенно опасно для людей с астмой. 

Оксид углерода (СО) в 4,0-4,9 раз превышал на улицах Каунасская и Семена Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской. Напомним, угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, в тяжелых случаях может привести к потери сознания. 

Формальдегид в воздухе превышал в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы. В атмосферу попадает через выхлопы из авто, мусоросжигательных заводов, деревообрабатывающих фабрик. Формальдегид вызывает воспаление глаз, зуд, сыпь.

Кроме того, в Центре отметили, что никакого превышение не наблюдалось на проспекте Науки, где собственно находится обсерватория. Однако, чат-боты все выходные показывали другие результаты и относили проспект Науки к одному из самых загрязненных районов Киева. 

“Загрязнение воздуха связано с метеорологическими условиями”, – ответили LB.ua в Центральном геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

Наталія ШимківНаталія Шимків
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