Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму

Видимо, власть, справедливо решив, что не в силах развести руками ни дым, ни тучи, предпочла просто не замечать проблему.

Картину паники довершало практически идеальное молчание по острому вопросу представителей органов власти - типичное для нашей страны. В минувшие выходные, когда запах дыма ощущался уже несколько дней, ни один (!) из ресурсов местной власти не содержал официального сообщения об объективной картине по воздуху или элементарных рекомендаций по самозащите. И только 21 октября, в понедельник, ситуацию сжато прокомментировал премьер-министр –показатели качества воздуха не превышают гранично допустимые. А в пабликах управлений КГГА появились рекомендации по мерам предосторожности.

"Это мусоросжигательный завод "Энергия" нас травит!", "Да нет, Дарницкая ТЭЦ, углем они топят!", "Листья жгут, тюрьмы на них нет!" – перечень источников широк и зависит от того, что ближе к вашему району – торфяники, частный сектор с листьями, про предприятие с трубой или очистные.

Больше недели киевляне и вся Украина паникуют из-за качества воздуха, которым мы дышим. Запах гари и "какой-то химии" появляется ближе к вечеру и ночи, а наутро горожане обмениваются историями о том, у кого чем воняет одежда после прогулки, как обострился бронхит и в какую стадию перешёл ларингит.

Фото: Сегодня Мусоросжигательный завод 'Энергия'

Травим себя сами

Что же реально произошло с нами в эти дни и кто нас травит? Спойлер – травим мы себя сами. Просто замечаем это изредка, и я объясню, почему.

"Травит" нас и завод "Энергия", и станция аэрации, и ТЭЦ на угле, и Трипольская ТЭЦ помогает. Торфяники, неуместно разместившиеся вокруг Киева, тоже дымят. Осенние сжигатели листвы и травы усердствуют. Автомобили в четырехмиллионном Киеве дают вклад в загазованность не меньше промышленного.

Из-за чего же мы вдруг почувствовали их совокупный эффект? Просто из-за погоды.Человеку урбанизированному уже сложно замечать этот фактор, но да, атмосферные процессы все ещё более чем сильно влияют на нашу жизнь.

Самые разные эксперты, от сотрудников НИИ, занимающихся качеством воздуха, до экологов, единодушны - это инверсия.

Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться.

Проще говоря: антициклон принес нам теплый воздух и штиль, по ночам штиль особенно заметен, а температура падает, в итоге все, что мы сожгли в своем обычном режиме, не только не улетает в высоту и дали, а ещё и абсорбируется в утреннем тумане. Днём немного легче – туман "просыхает" и остаётся просто смог.

Фото: bzh.life

В итоге мы можем по вечерам любоваться предзакатной дымкой смога над городом, а утром бесконечным туманом, но не стоит забывать, что и то, и другое - это аэрозоль, в котором капельки воды держат пыль, продукты горения и все самое неприятное из загрязнителей атмосферы. И когда мы дышим в эти дни полной грудью, то проводим настоящую ингаляцию лёгких и бронхов, но – капельками токсичных веществ.

Хорошая новость – такие комбинации условий бывают не так часто, раз-три в год (например, летние пожары торфяников, небольшое похолодание, а затем антициклон и штиль; или осенние костры, как сейчас, и нетипичная теплая погода). Плохая новость – климатологи говорят, что из-за тенденции к потеплению таких ситуаций в холодное время года будет больше, и мы сможем чаще ощущать на себе, в каком действительно загрязненном городе живём.

Где официальные данные?

Почему "власти скрывают" и почему такая разница в официальных сводках и данных независимых постов контроля качества воздуха?

Почему "скрывают", точнее не работают с вопросом системно, нам предстоит ещё разобраться всем миром. А разница в данных обусловлена рядом причин.

Те устрашающие цифры, которые мы сейчас читаем на картах и которыми обмениваемся в соцсетях, – это данные датчиков общественного мониторинга. Это означает, что датчики никто не контролирует, но никто и не проверяет. Как мне объяснил специалист Института общественного здоровья НАМНУ, занимающийся исследованиями качества воздуха, общественный контроль должен быть и доступ к информации о качестве воздуха на своей улице – это правильно. Но и научный подход и методику интерпретации данных ещё никто не отменял, а в случае с разнообразием видов частных датчиков об этом говорить не приходится.

Фото: надано Управлінням екології та природних ресурсів

Датчики KyivSmartCity и других организаций, данные которых используются в популярных чат-ботах анализа качества воздуха, действительно не сертифицированы. И действительно используют разные линейки и критерии оценки качества воздуха.

В проекте EcoCity, который установил в частном порядке небольшую сеть датчиков в разных городах Украины (их датчики передают данные и в популярную сейчас платформу SaveEcoBot), мне объяснили, что им нет смысла сертифицировать свои устройства – каждый акт стоит 3 тыс грн, а действителен он лишь год. При этом проект не зарабатывает на продаже своих данных, а устанавливает их для общественного мониторинга, самоинформирования.

То же и с KyivSmartCity – сама платформа непосредственно сотрудничает с КГГА, реализуя различные проекты города, но данные датчиков не могут использоваться для официальных документов и решений.

Кто же тогда может давать официальные данные? Станции Гидрометцентра Украины, лаборатории бывшей СЭС, а также спасательной службы. У Гидрометцентра 16 постов в Киеве, которые делают замеры три раза в сутки. (Для сравнения, датчики общественного мониторинга делают почасовой анализ и "ловят" больше суточных отклонений, связанных с деятельностью человека). У спасателей передвижная лаборатория, которая выезжает точечно и делает замеры разово (например, выброс ядовитого вещества или пожар на опасном объекте). У лабораторий бывшей службы СЭС вообще нет плановой профилактической деятельности, у них забрали такие полномочия и финансирование и теперь они делают анализы только по "хозрасчёту" – выезжают под заказ на объекты и делают заключения.

Фото: 24 tv

Сильно обеспокоенные

Но все это – наши частные проблемы, как-то между делом, ведь чрезвычайная ситуация не объявлена и крайних и ответственных нет.

Судя по тому, что целая мэрия Киева всю прошлую неделю боролась с самостроем на крыше здания на Майдане, но не сделала какого-то целостного сообщения о ситуации со смогом в столице, кажется, что нет не только крайних, но и даже обеспокоенных. А по заявлению премьера Гончарука (все в пределах нормы) и абсолютному молчанию на эту тему Министерства здравоохранения, здоровье людей явно где-то в третьем десятке приоритетов власти.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в коментарии LB.ua отметил, что к сожалению, осенью на состояние атмосферного воздуха влияет увеличение количества пожаров и поджогов травы и мусора, особенно в частном секторе: "На мой взгляд, необходима более жесткая ответственность за поджоги. Сегодня административный штраф может достигать максимум 1700 гривен. Кроме того, без правоохранительных органов инспекторы по благоустройству не могут на месте оштрафовать или задержать виновное лицо. Именно поэтому есть острая необходимость внести изменения в действующий административный кодекс и увеличить штраф в десятки раз, а процедуру наказания нарушителей упростить. Например, видеофиксация нарушения для инспектора может быть основанием для наказания".

Вместе с тем, киевская городская власть осуществляет системную работу для улучшения качества воздуха. По словам Пантелеева, за последние годы КГГА заменили три из четырех электрофильтров на мусоросжигательном заводе "Энергия", запланировано установление системы химической очистки, что в 5 раз снизит объем вредных выбросов.

Фото: old.kyivcity.gov.ua Петр Пантелеев

– Планируем установить сеть из 27 опорно-стационарных станций комплексной оценки качества воздуха, – говорит он. – Также будет работать передвижная лаборатория, если возникнет необходимость исследовать состояние воздуха на конкретной локации. Мы сформировали Концепцию внедрения и обслуживания системы мониторинга качества атмосферного воздуха, основанный на рекомендациях директив Европейского Парламента о качестве атмосферного воздуха и чистого воздуха для Европы.

В этой связи сложно не вспомнить известную историю о Большом смоге в Лондоне 1952 года (Great Smog). Тогда в английской столице, которая страдала от туманов и смога с середины 19 века, стоял смог всего пять дней. В декабре установилась погода, из-за которой густые клубы угольного дыма, которым отапливался город и использовала промышленность, смешались с туманом и плотно окутали город, вплоть до остановки движения транспорта. Само явление не вызвало особого резонанса, но после этого смога данные медстатистики показали значительный скачок больничных. Особенно сильно он сказался на пожилых, детях и людях с хроническими заболеваниями дыхательной системы. По официальным данным, смог унес жизни 4 тысяч людей, а современные данные предполагают и большую цифру. В итоге почти рядовой смог стал отправной точкой для целого ряда правительственных слушаний и шагов, направленных на изменение правил отопления города и очистки выбросов промышленности. Что позволило Лондону за несколько десятков лет избавиться от славы столицы смогла.

Не знаю, стоит ли нам ждать такого же эксцесса, чтобы тоже задуматься, где мы живём и чем дышим. Хотелось бы не ждать, а действовать превентивно.

Поэтому получается, что "непроверенные датчики", страшилки, паника в соцсетях – это немного странный, но полезный способ актуализации проблемы. Сначала купим по датчику в квартиру, потом начнем читать о том, чем дышат наши дети, а там глядишь и до низовых инициатив дойдет, которые нельзя будет не замечать даже власти. Вы же заметили, что нынешний президент и его команда очень чувствительны к социологии – значит, многое зависит от нас.