Речник ВМС підтвердив розлив нафти з російського танкера у Чорному морі

Раніше російські медіа повідомили, що площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі становить близько 350 кв км. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив факт розливу нафтопродуктів у Чорному морі, передає РБК-Україна.

“Ми зі свого боку можемо підтвердити сам факт того, що розлито нафту або нафтопродукти невстановлені на доволі великій площі”, – сказав Плетенчук.

За його словами, імовірно, розлив нафтопродуктів стався у східній частині Чорного моря, біля східного узбережжя.

“Імовірніше за все, з якогось з суден, які безпосередньо здійснюють навігацію в цьому районі під контролем Російської Федерації”, – повідомив Плетенчук та рекомендував відвідувачам цієї ділянки моря “не курити безпосередньо у воді”.

Зазначимо, що 1 вересня російське пропагандистське державне інформагентство ТАСС повідомило, що площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку біля Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 кв. км. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн.