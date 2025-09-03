Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Речник ВМС підтвердив розлив нафти з російського танкера у Чорному морі

Раніше російські медіа повідомили, що площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі становить близько 350 кв км. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн.

Речник ВМС підтвердив розлив нафти з російського танкера у Чорному морі
Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив факт розливу нафтопродуктів у Чорному морі, передає РБК-Україна.  

“Ми зі свого боку можемо підтвердити сам факт того, що розлито нафту або нафтопродукти невстановлені на доволі великій площі”, – сказав Плетенчук.

За його словами, імовірно, розлив нафтопродуктів стався у східній частині Чорного моря, біля східного узбережжя.

“Імовірніше за все, з якогось з суден, які безпосередньо здійснюють навігацію в цьому районі під контролем Російської Федерації”, – повідомив Плетенчук та рекомендував відвідувачам цієї ділянки моря “не курити безпосередньо у воді”.

Зазначимо, що 1 вересня російське пропагандистське державне інформагентство ТАСС повідомило, що площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку біля Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 кв. км. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн.
