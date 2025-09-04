Російські військові атакували з дрона Качкарівку на Херсонщині, є постраждалий

Російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на цивільного мешканця Качкарівки Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:30 російські військові атакували з дрона Качкарівку", — кажуть в ОВА.
Внаслідок атаки ворожого дрона 64-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також уламкові поранення обличчя, живота, рук й ніг.
Його доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу.
- У Херсонській області упродовж доби через російську агресію загинули дві людини, і ще двоє – поранені. Від ударів ворога постраждали 35 населених пунктів.