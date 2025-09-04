Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові атакували з дрона Качкарівку на Херсонщині, є постраждалий

Постраждалого з травмами госпіталізували.

Російські військові атакували з дрона Качкарівку на Херсонщині, є постраждалий

Російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на цивільного мешканця Качкарівки Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:30 російські військові атакували з дрона Качкарівку", — кажуть в ОВА. 

Внаслідок атаки ворожого дрона 64-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також уламкові поранення обличчя, живота, рук й ніг. 

Його доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies