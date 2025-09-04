Російські військові атакували з дрона Качкарівку на Херсонщині, є постраждалий

Його доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Він отримує необхідну меддопомогу.

Внаслідок атаки ворожого дрона 64-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також уламкові поранення обличчя, живота, рук й ніг.

"Орієнтовно о 13:30 російські військові атакували з дрона Качкарівку", — кажуть в ОВА.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на цивільного мешканця Качкарівки Херсонської області.

