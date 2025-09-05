​Міносвіти планує запровадити "нульовий" курс в університетах для тих, хто не склав НМТ

Міністерство освіти та науки планує запровадити так званий "нульовий" курс в університетах.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

"Інструмент, який ми пропонуємо і зараз обговорюємо і вже розробили відповідний проєкт постанови, це - так званий "нульовий курс". Це вступ без НМТ на нульовий курс, який дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин, через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном", - сказав Лісовий.

За його словами, такий вступ можливий не тільки під час основної вступної кампанії, а й взимку чи навесні.

Лісовий зазначив, що навчання на нульовому курсі має "вивести дітей на НМТ для того, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів". За його словами, ректорська спільнота таку ідею підтримує.

"Я думаю, ми заберемо дуже багато дітей, в тому числі дітей з закордону", - додав міністр.