“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
DeepState: ворог здійснює ураження FPV-дронами на трасі Слов'янськ-Ізюм

Уражено близько 10 одиниць техніки, знищено цивільний автобус.

Фото: DeepState

Ворог активізував атаки дронами на трасі Слов’янськ-Ізюм. З учорашнього вечора уражено близько 10 одиниць техніки та знищено цивільний автобус.

Про це інформує український OSINT-проєкт DeepState.

Останніми днями фіксується підвищена активність російських екіпажів дронів на ділянці траси Слов’янськ-Ізюм. З учорашнього вечора противник уразив близько 10 одиниць техніки, серед яких – цивільний транспорт.

Зокрема, у районі населеного пункту Карпівка ворожий дрон знищив автобус, що перевозив цивільних.

Як інформують DeepState, ворог використовує особливості рельєфу місцевості, звідки простіше здійснювати удари, навіть на відстані понад 25 км від лінії бойового зіткнення.

Військові закликають цивільних та волонтерів враховувати підвищену небезпеку в цьому районі при плануванні маршрутів, аби уникнути потрапляння під ворожі удари.
