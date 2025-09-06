DeepState: ворог здійснює ураження FPV-дронами на трасі Слов'янськ-Ізюм

Ворог активізував атаки дронами на трасі Слов’янськ-Ізюм. З учорашнього вечора уражено близько 10 одиниць техніки та знищено цивільний автобус.

Про це інформує український OSINT-проєкт DeepState.

Останніми днями фіксується підвищена активність російських екіпажів дронів на ділянці траси Слов’янськ-Ізюм. З учорашнього вечора противник уразив близько 10 одиниць техніки, серед яких – цивільний транспорт.

Зокрема, у районі населеного пункту Карпівка ворожий дрон знищив автобус, що перевозив цивільних.

Як інформують DeepState, ворог використовує особливості рельєфу місцевості, звідки простіше здійснювати удари, навіть на відстані понад 25 км від лінії бойового зіткнення.

Військові закликають цивільних та волонтерів враховувати підвищену небезпеку в цьому районі при плануванні маршрутів, аби уникнути потрапляння під ворожі удари.