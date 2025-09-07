Росіяни атакували Чернігівську область: 2 цивільних загинули, 3 зазнали поранень

У Чернігівській області за добу від російських обстрілів двоє людей загинули, ще троє поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Двох жінок росіяни вбили у Семенівці. Вдень дрон поцілив у місцеву жительку. Вночі російський "Шахед" ударив по будинку, під завалами загинула жінка", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, унаслідок обстрілів 45-річна жінка з Городні після удару дрона перебуває в обласній лікарні. Госпіталізовано також 58-річного чоловіка із прикордонного села Новгород-Сіверської громади та 67-річного із Семенівки.

Загалом за добу російські війська 42 рази обстріляли Чернігівську область. За зведеними даними, зафіксовано 101 вибух. Під російськими обстрілами – 21 населений пункт Чернігівщини, зокрема Городня, Семенівка та Новгород-Сіверський.

"18 обстрілів із FPV-дронів. Не менше 10 безпілотників типу "Молнія", "Герань", "Гербера". КАБи та некеровані авіаційні ракети по прикордонній громаді", — ідеться у повідомленні.