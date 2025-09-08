У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Буданов: Росія понад півтора року працювала над морськими дронами, але до "Магури" їм далеко

Наразі у росіян є кілька моделей, які вони "більш-менш довели до ума". 

Начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Росіянам знадобилося понад півтора року, аби скопіювати українські надводні дрони. 

Про це розповів в інтерв'ю "Апостроф TV" керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він зазначив, що наразі у росіян є кілька моделей, які вони "більш-менш довели до ума". Наприклад - "Зефір", що був застосований нещодавно. Де саме, Буданов не уточнив. 

"Цього слід було очікувати. Еволюція не може минути одну сторону. Так не буває", - сказав керівник ГУР.

Буданов також додав, що український морський дрон "Магура" також удосконалюється. І "до "Магури" їм (росіянам, - ред._ ще далеко". 

  • Морський дрон Magura виготовляє державне підприємство "СпецТехноЕкспорт", а презентація винаходу пройшла на виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023).
  • MAGURA – це абревіатура від Морського автономного охоронного безпілотного роботизованого апарату – Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus. Це розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління. Він може виконувати різні операції, зокрема спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьбу, охорону морського флоту, бойові місії.
  • Влітку минулого року представник ГУР МО Євген Єрін заявив, що морські дрони Magura будуть удосконалювати, тож Сили оборони матимуть рішення щодо будь-якого варіанту захисту російського флоту.
  • Саме дрон Magura знищив російський ракетний катер "Івановєц". А польські дослідники підрахували, що узагалі найбільше кораблів РФ під час війни знищив Magura V5. 
  • Більше на цю тему – в матеріалі "«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»".
