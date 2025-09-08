​Буданов: Росія понад півтора року працювала над морськими дронами, але до "Магури" їм далеко

Наразі у росіян є кілька моделей, які вони "більш-менш довели до ума".

Росіянам знадобилося понад півтора року, аби скопіювати українські надводні дрони.

Про це розповів в інтерв'ю "Апостроф TV" керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Він зазначив, що наразі у росіян є кілька моделей, які вони "більш-менш довели до ума". Наприклад - "Зефір", що був застосований нещодавно. Де саме, Буданов не уточнив.

"Цього слід було очікувати. Еволюція не може минути одну сторону. Так не буває", - сказав керівник ГУР.

Буданов також додав, що український морський дрон "Магура" також удосконалюється. І "до "Магури" їм (росіянам, - ред._ ще далеко".