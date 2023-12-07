«Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо»

Британська The Times розповіла про безпілотники, які використовує ГУР МО для ударів на морі. Публікуємо скорочений виклад статті .

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Новий український флот морських безпілотників базується в секретній місцині річки Дніпро – обабіч причального складу вибухівки, якої там достатньо, щоб знищити весь Чорноморський флот Росії.

Командир цього флоту, позивний Тринадцятий, розповів, що робив пробоїни в деяких найсучасніших російських військових кораблях, останні дві цілі потопив 10 листопада біля селища Чорноморське в Криму.

Безпілотники проникли у порт на світанку, розказав він. Уникали протичовнових сіток, щоб знайти правильний кут атаки. Росіяни побачили їх і обстріляли з кулеметів. Але не влучили, адже безпілотники прискорилися. Тоді по них відкрили вогонь уже зі зброї великого калібру. Проте два дрони вразили російські десантні кораблі проєктів «Акула» й «Серна», а третій вибухнув у доку. Кораблі затонули, забравши зі собою на дно Чорного моря БТР.

«Вони знали, що ми йдемо, — сказав командир ГУР. — Але нічого не могли вдіяти. Радість була неймовірна. Ціллю життя було потопити російський корабель, і ми потопили відразу два. Наскільки я знаю, цього ще ніхто й ніде не робив. Тепер маємо нову мету – потопити щось більше».

Фото: скрин відео

Кампанія Тринадцятого почалася в травні, коли російський розвідувальний корабель «Иван Хурс» ледве дістався до порту після того, як його підбили. У липні, а потім й у вересні така сама доля спіткала надсучасний російський сторожовий корабель «Сергей Котов». Другого разу судно пошкодили випадково: дрони маневрували, щоб уникнути переслідування ворожої авіації, — і влучили.

За його словами, усі ці атаки – робота команди дистанційних операторів ГУР. «Це надзвичайно ефективне озброєння, – зазначив офіцер. – Уявіть, скільки коштує побудувати такі кораблі, як «Котов», навчити екіпаж – на побудову та комплектування таких кораблів потрібні роки. Якщо порахувати вартість усіх безпілотників, використаних для атаки, це в тисячі разів дешевше».

Оператори безпілотників змінюють морську війну. Вони показують вразливість ворожих кораблів перед дешевими і простими у виробництві безпілотниками-камікадзе. «Ми пишемо історію, – зауважив Тринадцятий. – І наші західні партнери дуже зацікавлені в цих інструментах”.

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Інші підрозділи, у тому числі Служби державної безпеки України, використовували безпілотники Sea Baby, щоб атакувати Керченський міст, фрегат «Адмирал Макаров», нафтоналивний танкер «Сиг» і десантний корабель «Оленегорский горняк» класу Ropucha. Ця зброя має потужнішу боєголовку — 450 кг.

Рейди Сил спеціального призначення з безпілотниками на острів Зміїний і до Криму, а також потоплення «Москви» морськими ракетами змусили росіян відступити. У Чорному морі їм довелося перейти від наступального патрулювання до оборонних завдань.

Військово-морські сили Росії, які колись домінували тут і погрожували висадитися в Одесі, більше не можуть забезпечити блокаду і навіть мусили відступити до контрольованої Кремлем берегової лінії. Щоб убезпечити окуповані порти, Чорноморський флот установив численні захисні ешелони від безпілотників, Москві довелося залучити гелікоптери і швидкісні патрульні катери.

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Це дозволило Україні прокласти міжнародний торговельний шлях уздовж узбережжя Румунії та Болгарії, членів НАТО, через Босфор й ослабити тиск Росії на свою економіку.

Бріджит Брінк, посол Сполучених Штатів у Києві, заявила, що після того, як влітку Кремль відмовився від чорноморської зернової угоди, український «гуманітарний коридор» дозволив пройти понад 200 кораблям і семи мільйонам тонн зерна, металів й інших товарів.

«Росіяни почали поводитися на морі значно обережніше. Ми можемо просто поглянути на зміни їхнього руху. Більшу частину часу вони проводять біля узбережжя Криму, здійснюючи пробіжки між Севастополем, Феодосією, Керчю, Новоросійськом. Відколи ми взялися до праці, вони вже не можуть курсувати цим маршрутом так вільно», — зазначив Тринадцятий.

Він показав безпілотні надводні човни Magura V5. Кожен оснащений двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим приймачем і двигуном потужністю 300 к.с. У його носовій частині, схожій на каяк, розміщена 250-кілограмова боєголовка.

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Громіздкіші дрони наступного покоління можуть розставити міни на шляху цілі, а тоді повернутися на базу неушкодженими.

Хоча морські безпілотники повністю збирають в Україні, очевидно, що вони використовують західні технології. Супутниковий приймач у стилі Starlink, розташований на задній панелі, передає сигнали з двох камер підрозділу військової розвідки, який має тісні зв’язки з британською та американською розвідками. Двигун потужністю 300 кінських сил розганяє дрон до 45 миль на годину під час атаки, а крейсерська швидкість 25 миль на годину дає запас ходу приблизно 250 миль.

У серпні минулого року Британія подарувала Україні шість безпілотних підводних автономних мінно-пошукових апаратів – передову технологію, яку ще можуть відтворити в підводних ударних дронах.

Успіхи України на морі відзначив Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великобританії, коли приїздив до Одеси минулого місяця.

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон

«Дуже важливо, чого досяг український флот – відкинув росіян, відкрив ці нові морські шляхи, – сказав він. – Я пишаюся тим, що Британія відіграє свою роль».

Тринадцятий згоден із цим: «Моя мрія – потопити ще більше російських кораблів, значно більших. І стільки, що вони взагалі не зможуть плавати. Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо».