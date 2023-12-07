Україна запросила у США винищувачі F-18, сучасну протиповітряну систему THAAD, гелікоптери Apache і Blackhawk, – Reuters

Згідно з документами, з якими ознайомилося Reuters, останній список озброєнь США, які Україна, за її словами, потребує для боротьби з російською армією, включає сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 "Хорнет", безпілотники, гелікоптери Apache і Blackhawk.
Офіційні особи Міністерства оборони України представили «список озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України» під час закритого засідання-конференції у Вашингтоні в середу за участю урядовців і керівників ОПК.
Вичерпний список включав зброю, яку Україна вже має на складі, як-от танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, про які вона запитувала в минулому.
Але в цьому списку є кілька сюрпризів, зокрема дорогоцінні транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing (BA.N) і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin (LMT.N). У список потрапили ударні вертольоти Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.
Документи показують, що Україна також просить винищувачі F-18 "Hornet", три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.
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