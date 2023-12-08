Фінляндія не дозволила екстрадувати в Україну російського неонациста Яна Петровського через “умови в українських тюрмах”

Верховний суд Фінляндії не дозволив екстрадувати в Україну одного із засновників російського неонацистського угрупування ДШРГ “Русич” Яна Петровського (у Фінляндії він перебуває під ім’ям Воіслав Торден) і вимагає негайно його звільнити з-під арешту.

Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.

На думку Верховного суду, Фінляндія не може погодитися на екстрадицію підозрюваного росіянина в Україну. Причина – умови в українських тюрмах. Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини.

Згідно зі статтею, ніхто не може бути підданий тортурам, поводженню чи покаранню у нелюдський або такий, що принижує гідність, спосіб.

Європейський суд з прав людини визнав особливо проблематичним переповненість українських в'язниць і різні неодноразові матеріальні недоліки, які мали місце в кількох в'язницях по всій країні.

За даними Верховного суду, Тордену загрожуватиме принижуюче гідність поводження, якщо його екстрадують в Україну.

Згідно з повідомленнями, умови в українських в'язницях ще більше погіршилися під час війни і можуть становити загрозу життю та здоров'ю. Крім того, надходили повідомлення про тортури та насильство, серед іншого, щодо осіб, яких підозрюють у співпраці з Росією.

Згідно з рішенням Верховного Суду, більше немає причин для тримання росіянина під вартою для забезпечення можливої екстрадиції, тому його слід негайно звільнити, якщо немає іншої причини для обмеження свободи.