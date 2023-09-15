​Фінський суд відмовився звільнити з-під варти російського неонациста Петровського

Його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках.

Фінський суд 14 вересня розглянув справу російського неонациста Яна Петровського (Воїслава Тордена), якого в Україні підозрюють у скоєнні терористичних злочинів, і вирішив залишити його під вартою.

Про це повідомляє Yle.

Обвинувачений вимагав звільнити його, проте суддя ухвалив продовжити тримання росіянина у в'язниці міста Вантаа. При цьому, оезультати повторного розгляду справи було вирішено засекретити.

Наприкінці серпня Петровський також вимагав звільнити його.

Нагадаємо, у липні поліція Фінляндії затримала росіянина Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках.

Петровський є одним із лідерів неонацистської групи "Русич". Він перебуває під санкціями ЄС та США.

У 2017 році суд мексиканського Канкуна засудив росіянина Олексія Макєєва, якого звинувачують у вбивстві мексиканця, до 1,5 року попереднього ув'язнення. Макєєв став відомий у Мексиці завдяки своїм відео, в яких він ображав місцевих жителів і погрожував їм. Чоловік викладав записи в інтернет, супроводжуючи їх демонстрацією нацистської символіки.