Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Українські пілоти протестували шведські винищувачі Gripen
Українські пілоти протестували шведські винищувачі Gripen
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
ГоловнаСвіт

​Фінський суд відмовився звільнити з-під варти російського неонациста Петровського

Його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках.

​Фінський суд відмовився звільнити з-під варти російського неонациста Петровського
Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Фінський суд 14 вересня розглянув справу російського неонациста Яна Петровського (Воїслава Тордена), якого в Україні підозрюють у скоєнні терористичних злочинів, і вирішив залишити його під вартою.

Про це повідомляє Yle.

Обвинувачений вимагав звільнити його, проте суддя ухвалив продовжити тримання росіянина у в'язниці міста Вантаа. При цьому, оезультати повторного розгляду справи було вирішено засекретити.

Підписуйтесь на наш Google News

Наприкінці серпня Петровський також вимагав звільнити його.

Нагадаємо, у липні поліція Фінляндії затримала росіянина Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. 

Петровський є одним із лідерів неонацистської групи "Русич". Він перебуває під санкціями ЄС та США.

У 2017 році суд мексиканського Канкуна засудив росіянина Олексія Макєєва, якого звинувачують у вбивстві мексиканця, до 1,5 року попереднього ув'язнення. Макєєв став відомий у Мексиці завдяки своїм відео, в яких він ображав місцевих жителів і погрожував їм. Чоловік викладав записи в інтернет, супроводжуючи їх демонстрацією нацистської символіки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies