Серед росіян зберігається тенденція усвідомлення втрат на війні в Україні, – соцопитування

Кожен п’ятий росіянин каже про те, що у нього/неї є загиблі серед близьких.

Серед росіян зберігається тенденція усвідомлення втрат на війні в Україні.

Про це свідчить експрес-звіт за серпень 2023 року дослідження «Сприйняття росіянами війни в Україні», підготовленого українськими соціологами.

При цьому зазначається, що масові опитування в РФ мають свою специфіку. Існує гіпотеза, що в соціальнополітичних опитуваннях беруть участь переважно респонденти, які є лояльними до діючої влади та не бояться публічно висловлювати свою позитивну оцінку режиму.

Респонс-рейт дослідження становить приблизно 5%. Це означає, 95% людей, до яких звернулися з проханням взяти участь у дослідженні, не погодилися продовжити спілкування.

Отже, загальні висновки наступні:

Похід Пригожина на Москву та його загибель, а також атаки безпілотників на Москву стали найбільш резонансними подіями серпня. Атаки безпілотників по Криму хоча й були достатньо помітними, значно поступилися по помітності атакам на Москву.

Історія з Пригожиним стала першою подією, яка щось змінила в російському суспільстві. Не кардинально, але помітно. Знизилися рейтинги довіри майже до всіх відомих режимних політиків (від -5% до -15%), у тому числі Путіна (-7%) і самого Пригожина (-5%), зменшилася кількість тих, хто «за СВО до побєдного конца», збільшилося усвідомлення людських втрат та економічних негараздів тощо.

Якщо загальна оцінка напрямку розвитку РФ з лютого по травень 2023 відрізнялася стабільністю, і три чверті опитаних були тоді переконані у правильності напрямку руху країни, серпневий зріз характеризується слабким, але помітним зменшенням частки тих, хто впевнений у правильності руху росії (-6%), і збільшенням кількості тих, хто вважає, що Росія рухається у неправильному напрямку (+5).

Також на ту саму величину (6%) збільшилася кількість тих, хто підтримав би рішення про завершення СВО. Таких респондентів більше за все у віковій групі 18-24 (80%)

Оцінюючі цілі СВО, які, згідно з попередніми опитуваннями, більшості росіян невідомі, 36% респондентів, тим не менш вважає, що вони або повністю або частково досягнуті. Проте половина (51%) має протилежну думку. Причому в цьому питання динаміки порівняно з травнем 2023 практично немає.

Тенденція до зменшення (жовтень 2022-березень 2023) підтримки мобілізації припинилася. В травні кількість прихильників мобілізації певною мірою зросла, і це зростання продовжилося в серпні (+3%). Припущення: люди вважають, що РФ треба армія до оборони.

Зате зберігається тенденція усвідомлення втрат. Про це свідчать і заяви кожного п’ятого про те, що у нього-неї є загиблі серед близьких, і оцінка загальних втрат РФ, які також поволі ростуть у свідомості росіян. І це усвідомлення серйозних втрат: 20% опитаних вважає, що кількість загиблих перевалила за 100000, а 53% воліла не відповідати на це питання.

Результати опитування свідчать, що для росіян окуповані території мають різну цінність. Крим вважають своїм 72% опитаних, з Донбасом не готові розстатися 60%, а з Таврією (Херсонщина та Запорожжя) – вже тільки 52%.

Хоча наступним очільником Росії майже половина бачить того, на кого вкаже Путін, четверта частина опитаних (25%) вважає, що новим президентом РФ має бути нова людина. При цьому 24% наступним президентом бачать технократа Мішустіна, 9% поміркованого Собяніна, і лише незначна кількість бачить нового президента РФ в погонах (Шойгу – 5%, Д. Патрушев – 2%) чи активних діячів СВО (Кірієнко – 2%). Не бачать президентом так само і несистемних опозиціонерів (Навальний – 3% , Ходаковський – 2%).

Від цьогорічних виборів більшість (56%) росіян нічого особливого не очікує. Хоча 33% сподіваються на краще. Погіршення очікує 8%. Хоча 49% опитаних впевнена, що після виборів на них чекає підвищення цін (49%), зниження рівня життя (34%), зростання курсу долару (27%) та інше.

Відносини з Китаєм оцінюються у такий спосіб: з одного боку 72% вважають, що РФ та Китай – це рівні партнери, з іншого боку є усвідомлення того, що Китай використовує або збирається використовувати РФ у своїх інтересах. Особливо це стосується китайських зазіхань на російські сировинні ресурси.

Зафіксовано високій рівень антимігрантських настроїв. 66% вважають, що мігрантів у Росії треба прижати силовими засобами – посилити контроль поліції, податкової, не давати громадянства, ну пускати в столиці тощо.

Не можна сказати, що новий підручник з історії збаламутив російське суспільство, але його появу помітили. Проте значного конфліктного потенціалу він наразі не має.

Нагадаємо, нещодавно у ПАРЄ визнали Росію диктатурою. Профільний комітет ПАРЄ також підтвердив свою підтримку майбутнього міжнародного трибуналу для притягнення російського керівництва, включаючи президента Путіна, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття рейсу MH17.

Британська розвідка повідомила, що російських школярів вчитимуть поводженню з “калашами”, ручними гранатами та дронами. Серед тем оновленого іспиту з історії − окупація Криму Росією та повномасштабна війна проти України.