Його оцінка базується на кількості районів, повністю знищених після прориву двох дамб.

Міський голова портового міста Дерна на сході Лівії вважає, що від повеней загинули від 18 000 до 20 000 людей.

Про це пише BBC.

Абдулменам Аль-Гаїті сказав телеканалу al-Arabia, що його оцінка базується на кількості районів, повністю знищених після прориву двох дамб.

За останньою інформацією відомо про понад 5 тисяч загиблих і щонайменше 10 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

На супутниковому знімку видно масштаби руйнувань, які залишила повінь. Десятки міських кварталів були повністю знищені, і все місто вкрите червоним брудом.

Два уряди-опоненти Лівії координують зусилля з надання допомоги постраждалим від повені. Команди рятувальників прибули з Єгипту, Тунісу, Італії, Іспанії та Туреччини.

Фото: arabnews.com

Фото: EPA/UPG

Керівники лівійської адміністрації в Тріполі закликали прокуратуру країни розпочати розслідування щодо обвалу двох дамб, що призвело до катастрофічної повені у Дерні.

Фото: yahoo.com

Фото: aljazeera.com

Нагадаємо, Гонконг закрив школи після того, як влада попередила про нові сильні повені. Міська обсерваторія погоди подала “червоний” сигнал, повідомивши, що зараз випадає понад 50 міліметрів дощу за годину.