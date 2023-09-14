Міський голова портового міста Дерна на сході Лівії вважає, що від повеней загинули від 18 000 до 20 000 людей.
Про це пише BBC.
Абдулменам Аль-Гаїті сказав телеканалу al-Arabia, що його оцінка базується на кількості районів, повністю знищених після прориву двох дамб.
За останньою інформацією відомо про понад 5 тисяч загиблих і щонайменше 10 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.
На супутниковому знімку видно масштаби руйнувань, які залишила повінь. Десятки міських кварталів були повністю знищені, і все місто вкрите червоним брудом.
Два уряди-опоненти Лівії координують зусилля з надання допомоги постраждалим від повені. Команди рятувальників прибули з Єгипту, Тунісу, Італії, Іспанії та Туреччини.
Керівники лівійської адміністрації в Тріполі закликали прокуратуру країни розпочати розслідування щодо обвалу двох дамб, що призвело до катастрофічної повені у Дерні.
Нагадаємо, Гонконг закрив школи після того, як влада попередила про нові сильні повені. Міська обсерваторія погоди подала “червоний” сигнал, повідомивши, що зараз випадає понад 50 міліметрів дощу за годину.