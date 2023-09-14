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Туреччина критикує Європарламент за тиск щодо антиросійських санкцій

Анкара запроваджує обов’язкові санкції ООН, але відмовляється приєднатися до будь-яких інших обмежень.

Туреччина критикує Європарламент за тиск щодо антиросійських санкцій
Фото: EPA/UPG

Анкара розкритикувала наполягання Європарламенту на співпраці у забезпеченні санкцій проти Росії. Про це пише Bloomberg.

“На Туреччину посилюється тиск з боку ЄС і США, щоб вони приєдналися до їхньої кампанії покарання Росії за її вторгнення в Україну”, − пише видання. 

Туреччина запроваджує обов’язкові санкції ООН, але відмовляється приєднатися до будь-яких інших санкцій на підставах, що це ускладнить її “спроби посередництва між Києвом і Москвою”.

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На саміті “Групи двадцяти” у Нью-Делі минулих вихідних президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав кількох лідерів задовольнити низку вимог Росії, щоб спробувати відновити чорноморську зернову угоду. США та їхні союзники чинили опір закликам послабити санкції, які він пропонував.

Комісар ЄС Олівер Варгеї привітав зусилля Туреччини відновити зернову угоду, але закликав її уряд співпрацювати з блоком. “Важливо, щоб Туреччина продовжувала співпрацювати з ЄС, також щодо впровадження санкцій проти Росії, зокрема щодо санкційних продуктів”, − заявив Вархелі у Європейському парламенті у день оприлюднення в інституції відповідної резолюції.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що звіт парламенту є “набором необґрунтованих звинувачень і упереджень” і демонструє, що його члени не можуть розробити “правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до нашого регіону”.

У міністерстві додали, що оновлення угоди про Митний союз з ЄС і негайне завершення переговорів про лібералізацію візового режиму для громадян Туреччини є спільними цілями Туреччини та блоку на даний момент.

Нагадаємо, Туреччина і ООН пропонують послабити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернового коридору. Зокрема, пропонується підключити дочірній банк "Россельхозбанку" до SWIFT та розморозити російські активи фірм з виробництва обрив у Європі. 

Водночас Україна подала Туреччині офіційну пропозицію про створення "зернового коридору" в Чорному морі без участі Росії.

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