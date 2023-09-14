Розвідувальний дрон НАТО вперше пролетів над Фінляндією

Над територією Фінляндії, яка цьогоріч стала членом блоку НАТО, вперше пролетів безпілотник Альянсу.

Про це у соцмережі X написав речник НАТО Ділан Вайт.

“Безпілотник-розвідник НАТО вперше здійснив місію над Фінляндією, найновішим членом Альянсу”, – написав Вайт.

За словами Вайта, дрон збирав дані для підтримки колективного стримування та оборони членів НАТО.

Нагадаємо, Росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону. На супутникових знімках, отриманих виданням, видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.