Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
ГоловнаСвіт

Розвідувальний дрон НАТО вперше пролетів над Фінляндією

Безпілотник збирав дані для забезпечення оборони членів Альянсу.

Над територією Фінляндії, яка цьогоріч стала членом блоку НАТО, вперше пролетів безпілотник Альянсу.

Про це у соцмережі X написав речник НАТО Ділан Вайт.

“Безпілотник-розвідник НАТО вперше здійснив місію над Фінляндією, найновішим членом Альянсу”, – написав Вайт.

За словами Вайта, дрон збирав дані для підтримки колективного стримування та оборони членів НАТО.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону. На супутникових знімках, отриманих виданням, видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies