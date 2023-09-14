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Болгарія підтримала відновлення експорту українського зерна після 15 вересня

Раніше польський міністр зараховував Болгарію до тих країн, які проти відновлення експорту. 

Болгарія підтримала відновлення експорту українського зерна після 15 вересня
Фото: EPA/UPG

Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Відповідне рішення ухвалив парламент. 

Про це повідомили український премʼєр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Вони подякували болгарському парламенту за підтримку. 

"Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності", – написав Шмигаль у соцмережі Х.

Раніше польський міністр сільського господарства Роберт Телус називав Болгарію серед тих країн, які висловилася за продовження експортної заборони на українське збіжжя. Крім Болгарії і Польщі, це, за словами Телеуса, підтримали Угорщина, Румунія та Словаччина. 

У травні Євросоюз дозволив п'ятьом сусідам України заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

Заборона на ввезення українських зернових повʼязана з протестами фермерів у країн-сусідок: вони нарікали, що значно дешевше українське зерно знижує попит на їхню власну продукцію. 

Потреба в наземному експорті зернових виникла через загрозу для морських шляхів внаслідок російської війни проти України. Особливо гостро питання експортних шляхів стоїть зараз, коли РФ в односторонньому порядку розірвала зернову угоду і умисно нищить портову інфраструктуру та зерносховища Одеської області. 

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