Угорщина домовилась ще з трьома країнами заборонити імпорт українського зерна після 15 вересня

Це станеться, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня. При цьому раніше польський уряд вже ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив у середу, що його країна домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про те, що чотири країни введуть національні заборони на імпорт українського зерна, щоб захистити свої ринки, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня, пише Reuters.

Україна стала повністю залежною від альтернативних маршрутів Європейського Союзу для експорту зерна після того, як Росія в липні відмовилася від угоди, яка дозволяла безпечно транспортувати українське зерно через її чорноморські порти.

У результаті фермери сусідніх держав – Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини – зіткнулися з посиленням конкуренції на власних ринках.

Міністр сільського господарства Іштван Надь написав у Facebook, що нова національна заборона стосуватиметься ширшого спектру українських продуктів, ніж чинні заходи.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не прийме рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національні заходи індивідуально", - сказав Надь у відеозверненні.

П’ять країн наполягали на продовженні поточної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п’ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Комісія її не продовжить.

У травні Європейська комісія оголосила про «тимчасові превентивні заходи», які заборонятимуть продажі в ці п’ять держав, дозволяючи при цьому транзит на ринки за межами ЄС, головним чином Африки. Термін дії цих заходів закінчується в п'ятницю.

Нагадаємо, Уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту зерна з України після 15 вересня. Прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що направив Єврокомісії ультиматум.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.